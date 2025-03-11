Erzincan Havalimanının istatistikleri açıklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzincan Havalimanının istatistikleri açıklandı

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan şubat ayında 26 bin 230 yolcu uçuşunu gerçekleştirirken 190 uçak iniş- kalkış gerçekleştirdi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2025 yılı şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Açıklamada, Şubat ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 26 bin 230 yolcu ağırlandığını belirtti. Söz konusu ayda havalimanından 190 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 237 ton olarak gerçekleşti.

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