Erzincan Kemaliye SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Erzincan Kemaliye SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere temizlik işçisi olan 2 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş olmak, 40 yaşını doldurmamış olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

En az ilköğretim mezunu olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Kronik rahatsızlığı olmamak

Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak

En az 2 yıldır Kemaliye ilçesinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Ehliyet

Diploma

Sağlık raporu

İkametgah belgesi