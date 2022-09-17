Erzincan Kemaliye SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Erzincan Kemaliye SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere temizlik işçisi olan 2 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş olmak, 40 yaşını doldurmamış olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
En az ilköğretim mezunu olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Kronik rahatsızlığı olmamak
Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi olmamak
En az B sınıfı ehliyete sahip olmak
En az 2 yıldır Kemaliye ilçesinde ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Ehliyet
Diploma
Sağlık raporu
İkametgah belgesi
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