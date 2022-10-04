﻿Erzincan Kemaliye SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Erzincan Kemaliye SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 temizlik işçisi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 – 55 yaş arasında olmak
Kamu haklarından yoksun olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Vücut ve akıl rahatsızlığı olmamak
Erkek adaylar için en az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak
Son 2 yıldır Kemaliye’de ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Ehliyet fotokopisi
Adli sicil kaydı
Diploma
İkametgah
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