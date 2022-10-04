﻿Erzincan Kemaliye SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Erzincan Kemaliye SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 temizlik işçisi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen adresten yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 – 55 yaş arasında olmak

Kamu haklarından yoksun olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Vücut ve akıl rahatsızlığı olmamak

Erkek adaylar için en az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak

Son 2 yıldır Kemaliye’de ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

Adli sicil kaydı

Diploma

İkametgah