Erzincan Kız Öğrenci Yurdunda filografi kursu start aldı

Erzincan Kız Öğrenci Yurdu'nda, sanat ve kültür alanında öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla filografi kursu düzenleniyor. Kurs, el becerilerini geliştirmek isteyen öğrencilere kapılarını açtı.

Filografi kursu, öğrencilerin sanatsal becerilerini artırarak hem kültürel hem de ekonomik açıdan katkı sağlamayı hedefliyor. Eğitici Pamuk Yıldız, dersin işleyişi hakkında bilgi vererek filografi sanatının inceliklerini uygulamalı olarak öğrencilere gösterdi. Kurs boyunca öğrenciler, şablonlara uygun olarak telleri şekillendirip etkileyici tablolar oluşturdu.

EL BECERİLERİ VE EKONOMİK KATKI

Filografi kursunun amacı, öğrencilerin el becerilerini geliştirerek ileriki yaşamlarında bu sanatı bir gelir kaynağına dönüştürmelerine yardımcı olmak. Kurs sırasında katılımcılar, eğitici desteğiyle teknik bilgilerini geliştirip sanatsal eserler ortaya koydu.

Katılımcılar, kurs sayesinde stres attıklarını ve güzel vakit geçirdiklerini ifade etti. Ayrıca, alanında uzman kişilerden eğitim almanın kendilerini mutlu ettiğini ve sanata olan ilgilerini artırdığını belirttiler.