ERZİNCAN KÜLTÜR TURİZM TANITIM VE SPOR TİCARET ANONİM ŞİRKETİNDEN İLAN

Yayın Tarihi: 24 Ocak 2024 / 00:01

1- Erzincan Çadırkaya Kamp Sahasının, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile enkaz karşılığı sökülmesi ve enkazının kaldırılması işi yaptırılacaktır.

2-İhale Geçici teminatı, muhammen bedelin %3’ü olup, nakit olarak Erzincan T.Vakıflar Bankası Şubesindeki TR 17 0001 5001 5800 7322 2992 61 IBAN numaralı emanet hesabına yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecek olanlar, 2886 Sayılı Kanun’a uygun olarak bankalardan alacakları süresiz teminat mektubunu vereceklerdir.

3-İhale, Erzincan İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.



İLİ İLÇESİ BİNA CİNSİ Muhammen Bedel TL.

Kurum/Kuruluşa Ödenmesi Gereken Alt Limit GEÇİCİ TEMİNAT TL. İHALE

TARİHİ İHALE

SAATİ Erzincan Tercan

Çadırkaya Kamp Sahası

Karma yeraltı ve yerüstü yapılar. 7.581.796,37 227.454,00 05.02.2024 10:00



4-Söküm işinden önce alınabilecek malzemeler ile sökümden sonra çıkacak malzemeler ayrıştırılarak, yüklenici tarafından alınacaktır. Söküm işi sonrası ortaya çıkabilecek inşaat hafriyatının, Çadırkaya Belediye Başkanlığının gösterdiği alana taşınarak temizlenmesi işi yüklenici tarafından yapılacaktır.

5-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a-Erzincan Kültür Turizm Tanıtım ve Spor Tic. A.Ş. adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya süresiz banka teminat mektubu.

b-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı ihale esnasında ibraz edilecektir).

c-Tebliğe esas ikametgah belgesi.

d-Mevzuat gereği ihale ilan tarihi yılı itibari ile kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi. Gerçek kişi olması halinde, ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

e-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

f-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri;

g-Yıkım Müteahhitlik Yetki Belgesi (Y1 veya Y2 veya Y3 belgesi).

h-İhaleye konu taşınmazın, ihale öncesi bizzat görülerek dair dilekçe.

ı-Adres beyanı.

6-İhale şartnamesi,Erzincan Kültür Turizm Tanıtım ve Spor Tic. A.Ş.’den (Erzincan İl Özel İdaresi Hizmet Binası Kampüsü) bedelsiz olarak alınabilir.

7-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

9-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye katılamayacak olanlar:

2886 sayılı Kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa rağmen ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunulursa ihale bozularak, sözleşme imzalanmış ise sözleşme feshedilerek varsa teminatı gelir kaydolur.

Diğer Hususlar:

Söküm işi esnasında gerek çalışanların ve gerekse çevre sakinlerinin can ve mal güvenliği ile ilgili her türlü tedbir, ilgili kanun, yönetmelik ve mevzuatların hükümlerine göre yüklenici tarafından alınır. Bütün sorumluluklar yükleniciye aittir.



İLAN OLUNUR.





İl Özel İdaresi Yerleşkesi Gülabibey Mah. 798. Sokak No: 02 - ERZİNCAN

Tel: 0446 224 26 31-34 Faks: 0446 214 16 01