Erzincan nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı

Kaynak: İHA
Erzincan nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı

Hava sıcaklığının düştüğü Erzincan'ın Refahiye ilçesinde lapa lapa kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

Hava sıcaklığının düştüğü Erzincan kent merkezinde yağmur; Refahiye ilçesinde ise lapa lapa kar yağışı etkili oldu.

Erzincan'da kent merkezinde yağmur, yüksek rakımlı noktalarda ise kar yağışı aralıklı devam ediyor.

Nisan ayıyla birlikte havaların ısınması beklenen kentin Refahiye ilçesine bağlı köyleri beyaza büründü. Sis ve kar yağışının etkili olduğu köylerde yollar kapandı. Hayvanlarını otlatmaya çıkaracak olan vatandaşlar kar yağışından dolayı hayvanlarını çıkaramadıklarını kaydettiler. Vatandaşlar baharın en güzel halini yaşarken aniden güne karla uyandıklarını ifade ettiler.

Erzincan nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı

Erzincan nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı

Erzincan nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı

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