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Erzincan Otlukbeli SYDV işçi alacak

Erzincan Otlukbeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Sosyal yardım inceleme görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 2 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 07:22
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Erzincan Otlukbeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 işçi alacak

Erzincan Otlukbeli SYDV işçi alacak
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İŞKUR'un internet sayfasında yer alan bilgilere göre, Erzincan Otlukbeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Sosyal yardım inceleme görevlisi olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 2 Ocak 2023 olarak açıklandı.
 

BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER
1) Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün http://vakifilan.aile.gov.tr online adresinden sistem üzerinden 26/12 2022 Pazartesi günü tarihinde başlayacak - 02.01 2023 Pazartesi günü sona erecektir.
2) Başvuruda bulunan adayların evrak teslim adresi Fatih Mahallesi Hükümet Cad. No:i Kat:1 Otlukbeli İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfi Müdürlüğüdür. Evrak teslimi için 26 12 2622 Pazartesi günü tarihinde başlayak- 06'01/2023 Cuma günü mesai bitimine kadar istenilen belgeler ile şahsen veya noter onayl: vekalet verdiği kişi tarafindan Otlukbeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfina teslim etmeleri gerekmektedir. Posta. mail vb. yollar ile müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik belgesi olanlarım ve bu tarihten sonra müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
3) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayları müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
4) Başvuran adaylar. KPSS puanına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak almacak personel sayson 5 (beş) katı aday sözlü mülakata çağrılacaktır. mülakata çağrılacaklar Otlukbeli Kaymakamlığı resmi internet sitesi (http://www.otlukbeli.gov.tr) adresinden ilan edilecektir. Mülakat 10/01/2023 Salı günü saat 10:00'da Oulukbeli SYD. Vakfı toplantı salonunda yapılacaktır. Mülakat için ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Belirtilen gün ve saatte milk. için hazır bulunmayan aday mülakata girmemiş sayılır ve hiçbir hak talebinde bulunamaz. (Mülakat Tarih ve Saatinde herhangi bir değişiklik olduğunda Vakfimiz tarafından bildirilecektir.)
5) Bu ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar KPSS puan sıralamasına dahil edilmez.
6) Mülakat Komisyonu tarafından yapılan mülakat neticesinde birinci olan aday Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün onayı ile belirsiz süreli sözleşme imzalanacaktır.
7) Mülakat sonuçları Otlukbeli Kaymakamlığı resmi internet sitesi (http: www.otlukbeli.gov.tr) adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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