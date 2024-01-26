ERZİNCAN SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın Tarihi: 26 Ocak 2024 / 00:01

Örnek No:55*

T.C.

ERZİNCAN

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/45 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Taksim Mahalle, Ahurcuk Mevkii, 2116 Ada, 2 Parsel,

Adresi : Erzincan, Merkez, Taksim Mah.Erzincan Merkez / ERZİNCAN

Yüzölçümü : 1.720,71 m2

İmar Durumu :Var , Yola Mesafesi 5 m, İnşaat cephesi 38.47 m, İnşaat Derinliği 52.64 m , Komşuya mesafesi 3 m, Saçak seviyesi 9.5 m , Kat sayısı 3, İnşaat tarzı Taks:0,35 Kaks:1,05 Ayrık Nizam

Kıymeti : 10.754.437,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:27 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2024 - 10:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2024 - 10:27

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Taksim Mahalle/Köy, Ahurcuk Mevkii, 2115 Ada, 3 Parsel, Adresi : Taksim Mah. Erzincan

Yüzölçümü : 681,67 m2

İmar Durumu :Var , Yola Mesafesi 5 m, İnşaat cephesi 20.31 m, İnşaat Derinliği 16.39 m , Komşuya mesafesi 3 m, Saçak seviyesi 9.5 m , Kat sayısı 3, İnşaat tarzı Taks:0,35 Kaks:1,05 Ayrık nizam

Kıymeti : 4.771.690,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2024 - 10:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2024 - 10:37

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Taksim Mahalle, Ahurcuk Mevkii, 2117 Ada, 3 Parsel,

Adresi : Taksim Mah. Erzincan

Yüzölçümü : 477,03 m2

İmar Durumu :Var , Yola Mesafesi 5 m, İnşaat cephesi 9.26 m, İnşaat Derinliği 23.27 m , Komşuya mesafesi 3 m, Saçak seviyesi 9.5 m , Kat sayısı 3, İnşaat tarzı Taks:0,35 Kaks:1,05 Ayrız Nizam

Kıymeti : 2.862.180,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2024 - 10:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2024 - 10:47

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Taksim Mahalle, Ahurcuk Mevkii, 2196 Ada, 1 Parsel,

Adresi : Taksim Mah. Erzincan

Yüzölçümü : 1.250,83 m2

İmar Durumu :Yok , Yola Mesafesi 5 m, İnşaat cephesi 19.08 m, İnşaat Derinliği 35.1 m , Komşuya mesafesi 3 m, Saçak seviyesi 9.5 m , Kat sayısı 3, İnşaat tarzı Taks:0,35 Kaks:1,05 Ayrık nizam

Kıymeti : 7.821.295,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 10:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2024 - 10:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/04/2024 - 10:57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/04/2024 - 10:57

19/01/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.