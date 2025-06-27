Erzincan Toplu Sera Bölgesi Çalışmaları toplantısı düzenledi

Kaynak: İHA
Erzincan Toplu Sera Bölgesi Çalışmaları toplantısı düzenledi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla Erzincan Toplu Sera Bölgesi Çalışmaları toplantısı düzenledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları ve ilgili birim amirlerinin katılımıyla Erzincan Toplu Sera Bölgesi Çalışmaları toplantısı düzenledi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda; toplu sera bölgesinde devam eden çalışmalarda gelinen son durum hakkında ilgili birim amirleri tarafından bilgiler verildi.

Seracılığının Erzincan için önemini vurgulayan Vali Hamza Aydoğdu, ilgili birimlerin birbirleriyle koordineli bir şekilde çalışmalarını ve yapılan çalışmaların titizlikle takip edilmesi talimatını verdi.

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