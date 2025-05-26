Erzincan Tulum Peyniri AB’den tescil aldı

AB Komisyonu, Türkiye’den Erzincan tulum peynirinin coğrafi işaretle tescil sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Açıklamada, AB Komisyonu’nun Erzincan tulum peynirini menşe korumalı isim siciline eklemeyi onayladığı belirtildi.

“Erzincan tulum peyniri, koyun sütünden üretilen bir peynirdir.” ifadesine yer verilen açıklamada, peynirin en az 4 ay boyunca koyun veya keçi derisinde ya da bidonlarda olgunlaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Erzincan tulum peynirinin kırık beyaz renkte, dağılan bir dokuya sahip olduğu ve tadının zengin, tuzlu olduğu vurgulandı.

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Erzincan tulum peynirinin, bölgenin geleneksel bilgi birikimi, yerel bitki örtüsü ve iklim gibi özel doğal koşullarından kaynaklandığı belirtilen açıklamada, kentin eşsiz coğrafyası ve ikliminin peynirdeki süt bileşimini ve lezzeti olumlu etkilediği kaydedildi.

Bu kararla Erzincan tulum peyniri, AB ülkelerinin tamamında koruma altına alındı.

Bu ürün, tescil belgeleri ve ürün şartnamelerinde belirtilen yöntemlerle yalnızca ilgili bölgelerde üretilebilecek.

Daha önce AB’den coğrafi işaret tescili alan ürünler arasında Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Bingöl balı, Osmaniye yer fıstığı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep melengiç kahvesi, Silifke yoğurdu ve Aydın memecik zeytini yer alıyor.

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