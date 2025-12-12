Yoğun kar yağışı nedeniyle yürütülen çalışmalar hakkında İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve Karayolları 164. Şube Şefi İrfan Dumanlı’dan bilgi alan Vali Aydoğdu, sahada görev yapan ekiplere teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için tüm ilgili birimlerin alanda görev yaptığını belirten Vali Aydoğdu, hem yolculuk yapan vatandaşlara hem de çalışmaları yürüten personele sıcak çorba ikramında bulundu.

Kar temizleme çalışmalarının tam bir koordinasyon içinde aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Vali Aydoğdu, can ve mal güvenliği için vatandaşların kar lastiği, zincir gibi uygun ekipmanlarla yola çıkmalarının ve trafik ekiplerinin uyarılarına mutlaka uymalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.