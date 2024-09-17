Erzincan yağmura teslim oldu

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak, zaman zaman aralıklı sağanak ve gök kopup sağanak yağmurlar yağıyor. Hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin altında tutulması bekleniyor. Rüzgâr kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Meteoroloji, şiddetli yağış uyarısında bulunarak şu açıklamayı yaptı: "Yağışların yerel olarak şiddetli olması beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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Bunun yanı sıra Erzincan'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, günlük hayatta olumsuzluk yaşanıyor. Yağış nedeniyle ana caddelerde su birikintileri oluştu ve araçlar ilerlemekte zorlandı.

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