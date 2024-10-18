Erzincan’a kar yağdı!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin son değerlendirmelerine göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Kar yağışının görüldüğü Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan - Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde Karayolları ekipleri görev aldı. Bu ekipler, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçlar, yapılan karla mücadele çalışmasının ardından yollarına devam etti. Yollarda herhangi bir ulaşıma kapanma yaşanmadı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Karadeniz üzerinden gelen soğuk havayla birlikte bugün ve yarın gecenin ilk saatlerinde Erzincan, Erzurum, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde zirai don bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Zirai don tehlikesinin gelecek hafta ortasına kadar devam edeceği tahmin edildiğinden, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın kendi bölgelerindeki tahmin ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.