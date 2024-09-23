Erzincan’a mevsimin ilk karı düştü

Erzincan’da, 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı’nın zirvesi Esence ve Munzur Dağları’nın yüksek kesimleri, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.

Kentte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına düşerken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Keşiş Dağı’nın zirvesi Esence ve Munzur Dağları’nın beyaz örtüsü, şehir merkezinden de görülebiliyor.

Yüksek rakımlı köylerde kış hazırlıkları erken başladı ve sobalar yakıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.