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Erzincan'da 140 parça tarihi sikke ele geçirildi

Erzincan'da tarihi eser niteliğinde 140 altın sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 04:27
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Erzincan'da 140 parça tarihi sikke ele geçirildi

Erzincan'da 140 parça tarihi sikke ele geçirildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, çeşitli boyutlarda, sarı renkli, üzerinde Doğu Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen farklı kabartmaların bulunduğu 140 parça altın sikke ele geçirildi.

Şüpheliler, V.V.U. ve S.S. gözaltına alındı. (AA)

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