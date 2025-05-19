Erzincan’da 19 Mayıs çoşkuyla karşılandı

Kutlama programına Vali Hamza Aydoğdu, eşi Emine Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve il protokolü katıldı.

Erzincan Valiliği himayelerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Erzincan Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Programda açılış konuşmasını yapan Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, gençlere armağan edilen bu anlamlı günün önemine değinerek gençlerin Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Kutlama programı kapsamında; gençlerin spor branşlarında sergiledikleri gösteriler adeta nefesleri keserken, geleneksel oyunlar, bando ve mehteran konserleri beğeniyle izlendi.

Programın son bölümünde, Vali Aydoğdu, eşi Emine Aydoğdu ve protokol üyeleriyle birlikte gençlik merkezi projeleri tanıtım stantlarını ziyaret ederek gençleri tebrik etti.