Erzincan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Şerif T'nin (55) kullandığı 06 DJ 8207 resmi plakalı araç, Erzincan-Sivas kara yolu Organize Sanayi Kavşağı'nda Burak Y. (35) yönetimindeki 24 DC 428 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 2 araç da refüje çıkarak durdu.
Ağır yaralanan Burak Y. ambulansla kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)
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