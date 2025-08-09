Erzincan’da 27,84 gram metamfetamin ele geçirildi!

Kaynak: İHA
Erzincan'da uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada yabancı uyruklu bir kişinin üzerinden 27,84 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Akyazı uygulama noktasında doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada; 65 plaka sayılı otobüsün yolcularından P.Z. isimli yabancı uyruklu şahsın üzerinde yapılan kontrollerde ağırlığı 27,84 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli P.Z., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" ve TCK 191 "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ya da Bulundurmak" suçu kapsamında sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan’da 27,84 gram metamfetamin ele geçirildi!

