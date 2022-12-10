Erzincan’da deprem

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 13.29’da merkez üssü Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 3.6 büyüklüğünde yerin 7.05 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Deprem Erzincan’ın Refahiye ilçesinde hafif şekilde hissedildi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 13.29’da merkez üssü Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 3.6 büyüklüğünde yerin 7.05 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Deprem Erzincan’ın Refahiye ilçesinde hafif şekilde hissedildi.
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