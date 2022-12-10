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Erzincan’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 13:47
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Erzincan’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Erzincan’da 3.6 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 13.29’da merkez üssü Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 3.6 büyüklüğünde yerin 7.05 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Deprem Erzincan’ın Refahiye ilçesinde hafif şekilde hissedildi.

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﻿Erzincan’da 3.6 büyüklüğünde deprem
﻿Erzincan’da 3.6 büyüklüğünde deprem
﻿Erzincan’da 3.6 büyüklüğünde deprem
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