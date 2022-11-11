﻿Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre, merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin yerin 6.99 km derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.
AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre, merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin yerin 6.99 km derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.
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