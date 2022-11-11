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Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 20:22
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Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem
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AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre, merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 6.99 km derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.

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