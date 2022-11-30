Erzincan'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü.
Derinlik bilgisi de 8.94 km olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'da bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü.
Derinlik bilgisi de 8.94 km olarak belirlendi.
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