Tavuk yumurtası üretimi yıllık yüzde 1,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerine göre, tavuk ve hindi eti ile tavuk yumurtası üretiminde artış gözlendi. Temmuz ayında tavuk eti üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 205 bin 656 tona ulaştı. Aynı dönemde, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 1,4 artışla 1,71 milyar adede çıktı. Kesilen tavuk sayısı yüzde 8,4 artarken, hindi eti üretimi de yüzde 0,7 oranında arttı.

Yılın ilk yedi ayı dikkate alındığında, Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5, tavuk eti üretimi yüzde 5,6 ve hindi eti üretimi ise yüzde 20,1 oranında arttı. Bu artış, sektörün genel performansının olumlu yönde ilerlediğini gösteriyor.

Aylık bazda değerlendirildiğinde, Temmuz ayında tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 15,7 oranında artış göstererek 205 bin 656 ton oldu. Haziran ayında 177 bin 740 ton olarak gerçekleşen tavuk eti üretiminde önemli bir artış yaşandı. Tavuk yumurtası üretimi de bir önceki ayda 1 milyar 694 milyon 374 bin adet iken, Temmuz ayında yüzde 0,7 artışla 1 milyar 706 milyon 295 bin adede ulaştı.