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Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 01:19
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Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.49'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. (AA)

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