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Erzincan'da 8 saat sonra 2. deprem

Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 00.49'da meydana gelen 4,4 büyüklüğünde depremin ardından aynı yerde bu kez saat 08.48'de 3,5 büyüklüğünde 2. deprem yaşandı. Depremler paniğe neden oldu.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 09:00
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Erzincan'da 8 saat sonra 2. deprem

Erzincan'da 8 saat sonra 2. deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.49'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. 

Bu depremenden yaklaşık 8 saat sonra aynı yerde ikinci deprem meydana geldi. Kandille Rahathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde saban saat 08,48'de 3.5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Yerin 5  kilometre derinliğinde meydana gelen deprem de paniğe neden oldu

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