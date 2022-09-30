Erzincan'da 8 saat sonra 2. deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.49'da Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Bu depremenden yaklaşık 8 saat sonra aynı yerde ikinci deprem meydana geldi. Kandille Rahathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde saban saat 08,48'de 3.5 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem de paniğe neden oldu