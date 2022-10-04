Erzincan'da 85 tarihi eser ve sikke ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi çerçevesinde yürütülen istihbari çalışma sonucunda, Erzincan’ın merkez ilçe ve köylerinde 2 kişinin ellerinde bulunan tarihi nitelikteki sikke ve objeleri satmaya çalıştıkları bilgisi alındı.

Alınan bu bilgi üzerine gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli, tarihi nitelikteki 85 adet obje ve sikkelerle birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)