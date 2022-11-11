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Ani görme kaybından böyle kurtuldu

Göz tansiyonu bulunan 51 yaşındaki Muharrem Sarıkaya’nın sağ gözünde ani görme kaybı geliştiği bildirildi. Yapılan tetkiklerle Sarıkaya’nın glokom dışında optik nöropati denilen göz siniri iltihabının olduğu belirlendi. Sarıkaya, yaklaşık 1,5 aylık medikal tedavi uygulaması sonrası görme yetisini tekrar kazandı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:43
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Erzincan’da ani görme kaybından 1,5 aylık medikal tedaviyle kurtuldu

Ani görme kaybından böyle kurtuldu
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Erzincan’da yaşayan 51 yaşındaki Muharrem Sarıkaya’nın yaklaşık 4 ay önce sağ gözünde görme kaybı meydana geldi. Görme kaybı nedeniyle zor günler geçiren ve çeşitli hastanelere başvuran Sarıkaya, Doç. Dr. Cafer Tanrıverdi’ye başvurdu.

Doç. Dr. Tanrıverdi’nin yaklaşık 1,5 aylık medikal tedavi uygulaması sonrası Muharrem Sarıkaya tekrardan görme yetisini önemli ölçüde geri kazandı. Muharrem Sarıkaya, tedavi öncesi kendisinin ve ailesinin psikolojik olarak sıkıntılar yaşadığını belirterek, “Nisan ayında bir anda görmem bozuldu. O zamandan beri görme kaybı yaşıyordum. Erzincan’da ve Trabzon’da gittiğim hastanelerden hiç bir sonuç alamadım. Görme kaybım iş hayatımı ve aile hayatımı fazlasıyla etkiledi. Başka bir doktorum aracılığıyla Cafer hocama ulaştım. Kendisiyle telefonda konuştuğumda ilk kez umudum oldu ve Ağustos ayında İstanbul’a geldim. 1,5 aylık bir sürede sağlığıma kavuştum” dedi.

“ANİ GÖRME KAYBININ ALTINDA GÖZ SİNİRİ İLTİHABI OLABİLİR

Tedaviyi gerçekleştiren Doç. Dr. Cafer Tanrıverdi ise Muharrem Sarıkaya’nın hastalığı ve tedavisini şu şekilde açıkladı:

“Muharrem Sarıkaya’nın göz tansiyonundan kaynaklı göz siniri hasarından dolayı görmediği düşünülmüş, bunun düzelmeyeceği varsayılarak hastaya herhangi bir medikal tedavi uygulanmamış. Başka bir şehirde olması sebebiyle hastanemize gelmesini, durumu ancak bu şekilde anlayabileceğimizi söyledik. Yaptığımız testler sonucu hastamızın görme seviyesinin sağ gözde yüzde 10 seviyesinde olduğunu gördük. Göz tansiyonuyla birlikte optik nöropati dediğimiz göz sinirinde ödem ve iltihaplanma olduğu sonucuna vardık. Hastamızda olduğu gibi bazen tesadüfen bazen birbiri ile ilişkili olarak birden fazla hastalık aynı anda meydana gelebilir. Biz aslında göz tansiyonu tedavisini değiştirmedik, hastamız tedaviyi medikal olarak almaya devam etti. Ancak yaptığımız testler ve tetkikler neticesinde hastanın göz tansiyonu hastalığıyla birlikte aynı zamanda görme sinirinde iltihaplanma olduğunu gördüğümüz için buna yönelik medikal tedaviye başladık. Hastanın görmesi neredeyse tama yakın seviyelere çıktı. Sadece eskiden var olan göz tansiyonu hastalığından dolayı oluşmuş minimal görme alanı defekti devam etti. Hastamız yüzde 90 görmeyle sağlığına kavuştu diyebiliriz. Bu tür hastalıkları atlamamak adına mutlaka eşlik edebilecek diğer hastalıkları da göz ardı etmemek ve gerekli tetkikleri istemek gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ani görme kayıplarında bu tür göz siniri iltihapları (Optik nöropati) gözlenebiliyor. Bu hastalık grubu ne kadar erken tedavi edilirse görme rehabilitasyonu o kadar hızlı bir şekilde geri dönüyor.”

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