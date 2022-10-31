Erzincan'da ayı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

İlçeye bağlı Ocakbaşı köyü merasında hayvanlarını otlatan Aysel A. (53), çalılar arasından aniden çıkan ayının saldırısına uğradı.

Bir süre ayı ile boğuşan ve ağır yaralanan Aysel A, fırsatını bularak ayıdan kurtuldu.

Yaralı halde köyüne dönmeyi başaran Aysel A'yı gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alınan Aysel A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

