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Erzincan'da ayı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde ayının saldırısı sonucu ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 19:47
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Erzincan'da ayı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı

Erzincan'da ayı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı
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İlçeye bağlı Ocakbaşı köyü merasında hayvanlarını otlatan Aysel A. (53), çalılar arasından aniden çıkan ayının saldırısına uğradı.

Bir süre ayı ile boğuşan ve ağır yaralanan Aysel A, fırsatını bularak ayıdan kurtuldu.

Yaralı halde köyüne dönmeyi başaran Aysel A'yı gören yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alınan Aysel A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
 

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