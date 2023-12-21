Erzincan’da bir kişi aracında ölü bulundu

Kaynak: İHA
Erzincan’da bir kişi aracında ölü bulundu
Erzincan’da bir kişi park halindeki başka bir araca çarpmış vaziyetteki aracının içinde ölü olarak bulundu.

Olay, Erzincan Merkez İnönü Mahallesi Mengüceli Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 28 DF 032 plakalı aracın 24 DY 160 plakalı park halindeki pikaba çarpmış durumda ve içerisinde bir kişinin de hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede araç içerisindeki Adil Kuzucu’nun (67) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Adil Kuzucu’nun kalp krizi geçirmesi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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