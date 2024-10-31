Erzincan’da bir kişi evinin bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü

Olay, dün Erzincan merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Soğukoluk köyünde meydana geldi. Ayhan Sarıkaya’nın evinin bahçesinde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Sağlık ve jandarma ekipleri köye sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ayhan Sarıkaya’nın bıçaklanarak öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Sarıkaya’nın cenazesi otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Geçen yıl, Ayhan Sarıkaya eski eşinin çocuklarını göstermediği gerekçesiyle bir TV programına katılmıştı. Canlı yayına bağlanan eski eşi, Ayhan Sarıkaya ile görücü usulü evlendiğini, sürekli şiddet gördüğünü, sonrasında hapse girip çıktığını ve çocuklarıyla ilgilenmediğini anlatmıştı.