Erzincan’da buz gibi hava hakim

Kaynak: İHA
Erzincan’da buz gibi hava hakim

Erzincan soğuk hava etkisine girdi. En düşük hava sıcaklığı eksi 19 derece olarak kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan güncel verilere göre il genelinde gece en düşük hava sıcaklığı sırasıyla Otlukbeli'de eksi 19, Çayırlı'da eksi 14, Tercan'da eksi 12, Refahiye'de eksi 7, Üzümlü'de eksi 5, merkezde eksi 4, Kemah'ta eksi 3, İliç'te eksi 2, Kemaliye'de 0 derece olarak kaydedildi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmeye göre bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

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