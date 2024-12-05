Erzincan’da çay ve kahve fiyatları yeniden belirlendi

Erzincan'da kahvehane ve çay ocaklarında zamlı fiyatlar yürürlüğe girdi. Çay 10 TL, Türk kahvesi 30-40 TL oldu.

Lüks kahvehane, kahvehane ve çay ocağı için belirlenen fiyatlar şu şekilde:

Lüks Kahvehane; Çay, oralet, tarçın, kuşburnu vb 15.00 TL.

Kakao: 25.00 TL, Türk kahvesi 40.00 TL, Nescafe bardak 20.00 TL, Nescafe fincan 40.00 TL, ayran 25.00 TL, limonata 30.00 TL, süt bardakta 25.00 TL, süt fincanda 35.00 TL, sıcak çikolata 40.00 TL.

Kahvehane; Çay, oralet, tarçın, kuşburnu vb 12.00 TL, kakao 25.00 TL, Türk kahvesi 35.00 TL, Nescafe bardak 20.50 TL, Nescafe fincan 35.00 TL, ayran 25.00 TL, limonata 25.00 TL, süt bardakta 25.00 TL, süt fincanda 30.00 TL, sıcak çikolata 35.00 TL

Çay Ocağı; Çay, oralet, tarçın, kuşburnu vb. 10.00 TL, kakao 25.00 TL, Türk kahvesi 30.00 TL, Nescafe bardak 18.50 TL, Nescafe fincan 30.00 TL, ayran 20.00 TL, limonata 20.00 TL, süt bardakta 20.00 TL, süt fincanda 25.00 TL, sıcak çikolata 30.00 TL.