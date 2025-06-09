Erzincan’da ehliyet sınavı öncesi gülümseten anlar yaşandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzincan’da ehliyet sınavı öncesi gülümseten anlar yaşandı

Erzincan'da ehliyet sınavına hazırlanan gençler, duba yerine taş kullanarak park etme çalışması yaparken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Erzincan'da ehliyet sınavına hazırlanan gençler, duba yerine taş kullanarak park etme çalışması yaparken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Erzincan'ın Günebakan köyünde ehliyet sınavına hazırlanan gençler, ilginç bir yöntemle park etme çalışması yaptı. Duba yerine taşları kullanarak park etme alıştırması yapan gençler, komik anlar yaşadı.

Ehliyet sınavına girecek olan arkadaşlarına park etmeyi öğretmek isteyen gençler arkadaşlarından iki taşın arasına aracı park etmesini istedi. Ancak, denemeler başarısızlıkla sonuçlandı. Defalarca denemelerine rağmen, aracı taşların arasına park edemeyen genç, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Erzincan’da ehliyet sınavı öncesi gülümseten anlar yaşandı

Son Haberler
Bakan Yerlikaya’dan tüm araç sürücülerine uyarı
Bakan Yerlikaya’dan tüm araç sürücülerine uyarı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Okan Buruk'a imalı sözler
Kerem Aktürkoğlu'ndan Okan Buruk'a imalı sözler
Bebekler ne zaman havuza girebilir? Uzmanlar anlattı
Bebekler ne zaman havuza girebilir? Uzmanlar anlattı
Çay sektöründe kriz derinleşiyor! Çay sanayicisi isyanda
Çay sektöründe kriz derinleşiyor! Çay sanayicisi isyanda
Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı rapor çağrısı
Netanyahu'nun sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı rapor çağrısı