İl Müdürü Demirci, yeni evlenecek genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, projenin aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçladığını ifade etti. Program kapsamında çiftlere yönelik desteklerin devam edeceği belirtildi.