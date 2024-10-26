Erzincan’da facia gibi kaza! Çok sayıda ölü var

Kaza, sabah saatlerinde Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Teknecik köyü yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, H.A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Teknecik köyü yakınlarında, A.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yanarak kül oldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler ile otomobillerdeki Selvi A, Hüseyin A. ve Doğukan Ş, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapatılırken, meydana gelen kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.