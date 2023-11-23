Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Erzincan'da hafriyat kamyonu ve otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: AA
Erzincan'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

AA'nın haberine göre, Yunus T'nin (42) kullandığı otomobil, Erzincan-Çağlayan kara yolu Terzibaba Mezarlığı mevkisinde İ.G. idaresindeki hafriyat yüklü kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Yunus T. ile araçta bulunan Asiye T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan F.H (53), E.H (63), M.A.T (11) ve B.R.T (14) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna konuldu.

aa-20231123-33004802-33004797-erzincanda-kamyon-ve-otomobilin-carpistigi-kazada-2-kisi-oldu-4-kisi-yaralandi.jpg

aa-20231123-33004802-33004798-erzincanda-kamyon-ve-otomobilin-carpistigi-kazada-2-kisi-oldu-4-kisi-yaralandi.jpg

aa-20231123-33004802-33004799-erzincanda-kamyon-ve-otomobilin-carpistigi-kazada-2-kisi-oldu-4-kisi-yaralandi.jpg

aa-20231123-33004802-33004800-erzincanda-kamyon-ve-otomobilin-carpistigi-kazada-2-kisi-oldu-4-kisi-yaralandi.jpg

aa-20231123-33004802-33004801-erzincanda-kamyon-ve-otomobilin-carpistigi-kazada-2-kisi-oldu-4-kisi-yaralandi.jpg

Öne Çıkanlar
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Özgür Özel’in elini öptüğü Pervin Chakar’ın Cumhuriyeti hedef aldığı ortaya çıktı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Hakim 'Fatih Terim fonunda 1 numara kim' diye sordu. Seçil Erzan kimi açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Merkez'in faiz kararı sonrası ev ve araba alabilecek miyiz? Remzi Özdemir Dolar ve Euro'nun ne olacağını açıkladı
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Bir hafta önce de yıldırım çarpmıştı. İnşaattan düşüp öldü Gündem
Bir hafta önce de yıldırım çarpmıştı. İnşaattan düşüp öldü
Djiku Fenerbahçe'ye neden geldiğini açıkladı Spor
Djiku Fenerbahçe'ye neden geldiğini açıkladı
Depreme canlı yayınında yakalandılar. Çığlıklar stüdyoyu inletti Yaşam
Depreme canlı yayınında yakalandılar. Çığlıklar stüdyoyu inletti
Balıkesir’de 9 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı Gündem
Balıkesir’de 9 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın bağlaması Erdoğan'a hediye edildi Gündem
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın bağlaması Erdoğan'a hediye edildi
29 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasında 2 yaralı kurtarılamadı Gündem
29 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasında 2 yaralı kurtarılamadı
Köpek gezdiren vatandaşlar fark etti. Ağaca asılı halde bulundu Gündem
Köpek gezdiren vatandaşlar fark etti. Ağaca asılı halde bulundu