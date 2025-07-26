Erzincan’da gece saatlerinde park halindeyken alev aldı! Yangın paniğe neden oldu

Olay, gece saatlerinde Erzincan merkez Ali Kemali Caddesi üzerinde meydana geldi. A.K. isimli vatandaşa ait otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

VATANDAŞLAR YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Alevlerin sardığı araca ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Su ve yangın tüpleriyle yangına müdahale eden vatandaşlar, yangını kontrol altına aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta soğutma çalışması gerçekleştirerek muhtemel ikinci bir yangını önledi. Olay sırasında araçta kimsenin bulunmaması ise büyük bir tehlikeyi önledi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.