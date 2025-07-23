Erzincan’da gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Acil Durum Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta, gerçeği aratmayan bir senaryo uygulandı. Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle tatbikat başarıyla tamamlandı.

Senaryo gereği, belediye çağrı merkezinde çıkan yangınla birlikte bina alarmı devreye girdi ve 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, söndürme ve soğutma işlemlerini gerçekleştirdi.

TÜM ADIMLAR BİREBİR UYGULANDI

Tatbikat boyunca belediye personeli, yangın çıkış levhalarını takip ederek binayı güvenli şekilde tahliye etti. Yangın merdivenleri kullanılarak toplanma alanına ulaşıldı ve burada vatandaşlarla bir araya gelindi. Tatbikatta, acil durumda izlenmesi gereken tüm adımlar birebir uygulandı.

İşyeri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kararı doğrultusunda ve Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikat, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, sivil savunma uzmanı ve İtfaiye Müdürlüğü koordinesinde yürütüldü.