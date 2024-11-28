Erzincan'da goji berry yetiştirecek

Kaynak: İHA
Erzincan'da goji berry yetiştirecek

Erzincan Üzümlü'de 2 çiftçi kurt üzümü olarak da bilinen goji berry meyvesi yetiştirecek.

Erzincan'ın Üzümlü İlçesi'nde 2 çiftçi kurt üzümü olarak da bilinen goji berry meyvesi yetiştirecek.

Kurt üzümü olarak da bilinen goji berry meyvesi, Asya'ya özgü olmasına rağmen son yıllarda birçok ülkede popüler hale geldi.

Üzümlü Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na sunulan yüzde 70 hibeli "Üzümlü'de Goji Berry Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması" projesi kabul edildi. Bu kapsamda Üzümlü'de 2 çiftçi bu proje ile goji berry yetiştirecek.

Goji berry, Üzümlü'de ilk etapta 5 dekarlık alanda yetiştirilmeye başlanacak. Proje kapsamında bin 250 adet goji berry fidanı çiftçilere teslim edildi. Tesis edilen 5 dekarlık bahçelerin damla sulama malzeme ve ekipmanları da proje kapsamında temin edildi.

Kırmızı-turuncu meyveler içeren goji, çeşitli yemeklerde, salatalarda ve tatlılarda yer bulabiliyor. Bununla birlikte goji berry tek başına da tüketilebiliyor. Süper gıdalardan biri olan bu özel meyvenin, Çin, Japonya, Tibet, Moğolistan, Kore ve Vietnam gibi ülkelerde alternatif tıpta da önemli bir yeri bulunuyor.

Türkiye'de ise çeşitli hibe desteklerinin verilmesiyle beraber, goji berry yetiştiriciliği daha da yaygınlaşırken Üzümlü'de goji berry yetiştirilen bölgelerden biri olacak.

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