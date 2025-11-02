Üniversite öğrencisi gönüllü gençler, 29 yaşına giren Demir'in Çukurkuyu Mahallesi'ndeki evinde doğum gününde sürpriz ziyaret gerçekleştirerek, evin bir bölümünü süsledi.

Sümeyra gibi down sendromlu olan kardeşi Ahmet, daha sonra mumları üfleyerek doğum günü pastasını kesti.

Gençler tarafından Sümeyra'ya çok görmek istediği Kabe'nin resmi ve çeşitli hediyeler verildi.

Sümeyra Demir, sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Dernek üyesi Ayşe Seçkin Kevser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğum günü sürprizini birçok üniversiteli gönüllüyle organize ettiklerini belirterek, Sümeyra'nın Kabe sevgisinden dolayı özellikle hediyeleri ona göre seçtiklerini söyledi.

Hemşirelik 1. sınıf öğrencisi Seda Zeynep Güleç, aileyi önceden de ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Gönüllü gençlerle ablamızı mutlu etmek için buradayız. Çok mutlu olduğu bir organizasyon oldu. Biz de çok mutlu olduk." dedi.

"ÇOK İSTEKLİ KABE VE UMREYE GİTMEYİ ÇOK İSTİYOR"

Sümeyra'nın ağabeyi Muhammet ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sümeyra odasında bile her şeyi Kabe ve Mekke üzerine yapıyor. Odasında ki fotoğraflar da onun üzerine. Çok istekli Kabe ve umreye gitmeyi çok istiyor." diye konuştu.