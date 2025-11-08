Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde ve bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulama kapsamında, Ziya Gökalp İlkokulu ile Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevresinde denetimler yapıldı.

Uygulamada, okulla ilgisi olmayan şahıslar okul çevresinden uzaklaştırılırken, çevrede faaliyet gösteren iş yerlerinin de denetimleri gerçekleştirildi.

Emniyet yetkilileri, çocuk ve gençlerin güvenliği için benzer uygulamaların kararlılıkla süreceğini belirterek, "Güvenli bir eğitim ortamı için uygulamalarımız devam edecektir." ifadelerine yer verdi.