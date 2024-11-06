Erzincan’da hava şartları ağırlaşıyor

Kaynak: İHA
Erzincan’da hava şartları ağırlaşıyor

Erzincan'da soğuk hava etkisini artırırken, gece en düşük hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar indiği görüldü.

Erzincan'da soğuk hava etkisini artırdı. Gece en düşük hava sıcaklığı eksi 3 derece olarak ölçüldü.

Erzincan'ın yüksek kesimlerine geçen hafta yağan karın ardından kent merkezinde geceleri hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Sabah araç camları buz tutarken inşaat işçileri de sezonun son günlerinde ateş yakarak ısınmaya çalıştı. İşçiler havaların iyice soğuduğunu ifade ederek işlerinin zorlaştığını kaydetti.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görülecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzincan'da 3, Erzurum'da 6, Ardahan'da 5 ve Bayburt'ta 4 derece olarak kaydedildi.

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