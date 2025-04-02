Erzincan’da havadan ceza yağdı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Erzincan’da havadan ceza yağdı

Erzincan’da trafik ekipleri, drone desteğiyle trafik denetimi gerçekleştirdi.

Ramazan Bayramı tatilinin dönüş sürecinde trafik kazalarını önlemek ve can kayıplarını en aza indirmek amacıyla, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezi ve bağlantı yollarındaki pek çok kavşakta drone destekli kırmızı ışık kontrolleri yaptı. Havadan drone ile gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Trafik ekipleri, sürücülere “Kendi hayatınızı ve başkalarının hayatını riske atmak istemiyorsanız kırmızı ışıkta durun” uyarısında bulundu.

Erzincan’da havadan ceza yağdı

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