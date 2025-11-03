Kazada, aralarında iki çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Olayla ilgili alınan bilgilere göre, elektrik arızası sebebiyle sinyalizasyon sisteminin çalışmadığı kavşakta, 24 AAZ 453 plakalı otomobil ile 25 ADG 726 plakalı araç birbirine girdi.

Çarpmanın etkisiyle araç içindekilerden ikisi çocuk olmak üzere toplam 5 kişi farklı bölgelerinden yaralandı.

Kazaya tanık olan vatandaşların haber vermesiyle bölgeye acil yardım ve trafik polisleri yönlendirildi.

Yaralılara sahada ilk yardım uygulanmasının ardından, hepsi ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşındı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, yaralıların genel sağlık durumları stabil ve iyi seviyede.