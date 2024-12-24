Erzincan’da kaçakçılık operasyonu: 3 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Erzincan’da kaçakçılık operasyonu: 3 kişi yakalandı

Erzincan'da kaçakçılığa yönelik çalışmalar devam ediyor. 6136 SKM suçunun önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; il genelinde 6136 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde O.Y., Y.K. ve M.K. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 8 adet fişek, 1 adet kılıç ele geçirildi.

Şüpheli O.Y. ve Y.K. isimli şahıslar hakkında tahkikat adli makamlarca devam etmekte olup, M.K. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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