Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak ve tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla şehir genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, şehir merkezinde faaliyet gösteren 126 kafeterya ve 6 tatlı üretim işletmesi denetlendi. Denetimlerde iş yerlerinin ruhsat durumları, hijyen şartları ve fiyat tarifeleri kontrol edildi.

Zabıta ekipleri ayrıca, gıdaların muhafaza edildiği dolaplar, kullanılan ekipmanlar ve kapların temizliği gibi birçok konuda incelemelerde bulundu.

Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir hizmet alabilmeleri için denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini belirtti.