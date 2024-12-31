Erzincan’da “Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" oyunu sahnelendi

Erzincan'da "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" oyunu tiyatro severler tarafından ilgi ile izlendi.

27-29-30 Aralık 2024 tarihlerinde 3 gün süreyle ve yaklaşık 700 kişiye sahnelenen oyun, bir bakkalın süpermarketlere karşı olan tatlı mücadelesini canlandırdı.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Ferhan Şensoy'a ait olan ve Erzincan Belediyesi Sahne Tiyatrosunun 20 kişilik oyuncu kadrosuyla sahnelenen "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" oyunu, 2024 yılında Erzincan'da sahnelenen son tiyatro olarak alkışlarla tamamlandı.