Erzincan’da karla mücadelede yoğun mesai harcanıyor

Erzincan'da etkili olan kar yağışıyla birlikte, Erzincan Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı Bekir Aksun'un talimatları doğrultusunda, Erzincan'da vatandaşların güvenliğini ve ulaşımda aksama yaşanmamasını sağlamak amacıyla ekipler yoğun bir şekilde sahada çalışıyor.

Kar yağışının başladığı ilk saatlerden itibaren, ana caddeler öncelikli olmak üzere koordineli bir şekilde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra, şehir genelinde biriken kar yığınları da taşınarak hem araç hem de yaya trafiğinin güvenli hale getirilmesi sağlanıyor.

Ekipler, özellikle ana arterler başta olmak üzere, şehrin dört bir yanında kar birikintilerini temizlemeye devam ediyor. Çalışmalar, hem gece hem de gündüz yoğun mesai ile sürdürülürken vatandaşların günlük hayatlarını olumsuz etkileyebilecek tüm durumlara karşı hızlı bir şekilde müdahale ediliyor.