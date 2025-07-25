Erzincan'da kentsel dönüşüm için ilk adım atıldı!

Tayfun GÜLER - ERZİNCAN / YENİÇAĞ

Hem mimari hem de işlevsel açıdan şehrin dokusunu yenilemesi beklenen proje, uzun süredir kamuoyunun gündemindeydi.

BAŞKAN AKSUN’DAN AÇIKLAMALAR

Çalışmaların sürdüğü bölgede açıklamalarda bulunan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, şehrin çeşitli noktalarında devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“2019 yılından bu yana başta Kızılay ve Hocabey mahalleleri olmak üzere birçok alanda kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirdik. Bugün ise Merkez Çarşısı’nda yeni bir dönüşümün ilk adımını atıyoruz. Bu projenin Erzincan’a ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum.”

Başkan Aksun ayrıca, çarşının sadece ticari alanlarla sınırlı kalmayacağını, tarihi Cami-i Kebir’in çevresiyle birlikte değerlendirileceğini belirtti:

“Merkez Çarşısı projesi içinde Cami-i Kebir’in genişletilmesi ve çevresinin daha işlevsel hale getirilmesi de yer alıyor. Bu, sadece Erzincan Belediyesi’nin değil, bütün paydaşların ortak başarısı olacak. Vatandaşlarımızın katkısıyla şekillenecek bu proje, şehrimize değer katacak.”

"BURASI ERZİNCAN'IN KANAYAN YARASIYDI"

Çarşı esnaflarından Nihat Ergincan da yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Erzincan’a hayırlı olsun. Merkez Çarşısı adını verdiğimiz bu alan yıllardır çarpık yapılaşma nedeniyle kötü bir görüntü oluşturuyordu. Başta emek veren herkesten Allah razı olsun. Burası için ilk adım atıldı, inşallah sonu da gelir ve bu iş tamamlanır. Burası Erzincan’ın yıllardır kanayan yarasıydı. Hayırlısı olsun diyelim.”

Proje tamamlandığında çarşının, bölgeye canlılık kazandıracağı; sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan önemli bir merkez haline gelmesi bekleniyor.