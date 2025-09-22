Erzincan’da Keşiş Dağının zirvesine kar yağdı

Hava sıcaklığının düştüğü kentte yüksek kesimlere kar yağdı. Keşiş Dağı'nın zirve noktası Esence'nin beyaza bürünmüş hali sabah saatlerinde kent merkezinden görüldü. Yüksek kesimlerde bulunan köylerde kış telaşı erken başladı, sobalar yakıldı.
Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.